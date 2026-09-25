В Томской области погиб мужчина, утонувший в заблокированном болотоходе

Житель Томской области оказался под водой в заблокированном болотоходе и погиб В Томской области погиб мужчина, утонувший в заблокированном болотоходе

Москва25 сен Вести.Вблизи села Инкино Томской области при переворачивании болотохода утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Уточняется, что трагедия случилась на реке Исток вечером 23 сентября. Всего в болотоходе было трое мужчин.

Во время движения произошло опрокидывание техники в воду. … Один мужчина оказался заблокирован в транспортном средстве и погиб написано в канале СК Томской области

Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из болотохода.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.