Москва25 сенВести.Вблизи села Инкино Томской области при переворачивании болотохода утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Уточняется, что трагедия случилась на реке Исток вечером 23 сентября. Всего в болотоходе было трое мужчин.

Во время движения произошло опрокидывание техники в воду. … Один мужчина оказался заблокирован в транспортном средстве и погиб

написано в канале СК Томской области

Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из болотохода.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.