Москва25 сенВести.Вблизи села Инкино Томской области при переворачивании болотохода утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет региона.
Уточняется, что трагедия случилась на реке Исток вечером 23 сентября. Всего в болотоходе было трое мужчин.
Во время движения произошло опрокидывание техники в воду. … Один мужчина оказался заблокирован в транспортном средстве и погибнаписано в канале СК Томской области
Водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из болотохода.
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.