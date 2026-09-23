Москва23 сен Вести.Сын известного томского строителя погиб в Асиновском районе, оказавшись заблокированным в болотоходе, которой перевернулся на озере Прокоп. Вместе с ним на борту были еще четыре человека, их удалось спасти, сообщает "Вести-Томск".

Компания из пяти человек возвращалась с охоты — они добыли лося на острове Веселый Стан. При переправе через озеро Прокоп болотоход опрокинулся, владелец оказался в смертельной ловушке под машиной говорится в сообщении

Отец 46-летнего Евгения М. – известный строитель, который возвел и реконструировал несколько сотен объектов по всей Томской области. За преданность делу и достижения имеет множественные медали, знаки и грамоты. Евгений пошел по стопам отца и тоже стал строителем.

Сейчас СК по Томской области проверяет обстоятельства трагедии.