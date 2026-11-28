Москва28 нояВести.Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели мужчины в реке Нея, сообщили в региональном СУ СК России.
Об обнаружении тело погибшего 53-летнего рыбака стало известно в субботу, 28 ноября.
Уточняется, что мужчина провалился под лед неподалеку от поселка Тотомица Нейского округа.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в заявлении СУ СК России по Костромской области в MAX
Точная причина смерти мужчины будет установлена в рамках судебно-медицинская экспертизы.