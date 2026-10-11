Москва11 октВести.В Тульской области на реке Красивая запутался в рыболовной сети и утонул 36-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла в деревне Введенка Тепло-Огаревского района.
На берег было извлечено тело погибшего 36-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший запутался в рыболовной сети во время рыбалкиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Накануне в этом же регионе водолазы подняли тело 51-летнего рыбака, погибшего при аналогичных обстоятельствах.