Москва10 октВести.В Тульской области водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело мужчины, утонувшего во время рыбалки. Предположительно, он запутался в сети. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла на Суворовском водохранилище.
Сегодня водолазами областной поисково-спасательной службы было извлечено на берег тело погибшего 51-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший запутался в рыболовной сети во время рыбалкиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности случившегося выясняют специалисты.