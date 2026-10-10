В Тульской области водолазы подняли тело мужчины, утонувшего во время рыбалки

Мужчина запутался в рыболовной сети и утонул в Тульской области В Тульской области водолазы подняли тело мужчины, утонувшего во время рыбалки

Москва10 окт Вести.В Тульской области водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело мужчины, утонувшего во время рыбалки. Предположительно, он запутался в сети. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла на Суворовском водохранилище.

Сегодня водолазами областной поисково-спасательной службы было извлечено на берег тело погибшего 51-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший запутался в рыболовной сети во время рыбалки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности случившегося выясняют специалисты.