Рыбак выпал из лодки и утонул на реке Мензеля в Татарстане

Рыбак утонул на реке Мензеля в Татарстане Рыбак выпал из лодки и утонул на реке Мензеля в Татарстане

Москва12 сен Вести.Рыбак выпал из лодки и не всплыл на реке Мензеля в Республике Татарстан. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Прибывшие водолазы ЗПСО № 6 … на расстоянии 800 м от берега с глубины 2,5 м извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов тело погибшего мужчины 1972 г.р говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что спасательного жилета на погибшем не было.

Причина происшествия — несоблюдение правил безопасности на водных объектах.