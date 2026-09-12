Москва12 сенВести.Рыбак выпал из лодки и не всплыл на реке Мензеля в Республике Татарстан. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Прибывшие водолазы ЗПСО № 6 … на расстоянии 800 м от берега с глубины 2,5 м извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов тело погибшего мужчины 1972 г.рговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что спасательного жилета на погибшем не было.
Причина происшествия — несоблюдение правил безопасности на водных объектах.