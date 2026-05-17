Москва17 маяВести.Торговый центр "Мега" в Химках сообщил о временной приостановке работы. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале магазина.
Посетителей попросили следить за актуальной информацией, публикуемой в официальных каналах.
Уважаемые посетители! По техническим причинам ТРЦ "Мега Химки" временно закрытговорится в сообщении
Ночью и утром 17 мая украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Один из дронов попал в жилой дом в Химках, в результате чего погибла женщина.