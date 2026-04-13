Трамп дал курьеру 100$ за доставку заказа из McDonald's прямо в Белый дом

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп оставил курьеру 100-долларовые чаевые за доставку заказа McDonald's прямо к дверям Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости после изучения опубликованных Белым домом фотографий.

В понедельник в эфире американских телеканалов появились кадры, на которых женщина-курьер сервиса DoorDash привозит заказ из McDonald's прямо ко входу в Белый дом. Дональд Трамп собственноручно открыл дверь и забрал два узнаваемых пакета. Позже курьеру удалось даже пообщаться с собравшимися рядом репортерами, получилась своего рода спонтанная пресс-конференция.

Позже в Белом доме опубликовали фотографию момента вручения чаевых: Дональд Трамп дает доставщице одну 100-долларовую купюру. В подписи к снимку в соцсети X администрация написала: "Никакого налога на чаевые", тем самым в очередной раз напомнив о своей налоговой реформе One Big Beautiful Bill, отменяющей налоги на чаевые.

Общаясь с представителями прессы, курьер подтвердила, что Трамп оставил ей чаевые в размере 100 долларов.

Как позже сообщил представитель Белого дома, заказ из McDonald's, который президент лично разнес сотрудникам западного крыла, состоял из чизбургеров и картофеля фри.