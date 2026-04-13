Москва13 апрВести.Президент США Дональд Трамп в понедельник провел пресс-конференцию в компании курьера, доставившего заказ из ресторана McDonald's.
Женщина в форме службы доставки привезла Трампу два пакета сети ресторанов McDonald's.
Курьер оставалась рядом с Трампом на всем протяжении его 15-минутной пресс-конференции. Женщина отвечала на вопросы, когда Трамп передавал ей слово, пишет РИА Новости.
Журналисты, в частности, поинтересовались, какие чаевые дают в Белом доме. После этого вопроса американский лидер передал сотруднице доставки купюру, ее номинал журналисты не смогли разглядеть.
После завершения встречи с прессой президент США пригласил сотрудницу службы доставки ненадолго зайти в Овальный кабинет.
В ноябре прошлого года Трамп признался в любви к McDonald's и назвал себя одним из самых преданных клиентов сети.