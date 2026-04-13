Курьер из McDonald's поучаствовала в пресс-конференции с Трампом

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в понедельник провел пресс-конференцию в компании курьера, доставившего заказ из ресторана McDonald's.

Женщина в форме службы доставки привезла Трампу два пакета сети ресторанов McDonald's.

Курьер оставалась рядом с Трампом на всем протяжении его 15-минутной пресс-конференции. Женщина отвечала на вопросы, когда Трамп передавал ей слово, пишет РИА Новости.

Журналисты, в частности, поинтересовались, какие чаевые дают в Белом доме. После этого вопроса американский лидер передал сотруднице доставки купюру, ее номинал журналисты не смогли разглядеть.

После завершения встречи с прессой президент США пригласил сотрудницу службы доставки ненадолго зайти в Овальный кабинет.

В ноябре прошлого года Трамп признался в любви к McDonald's и назвал себя одним из самых преданных клиентов сети.