Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за беседки-айваны, подаренные к 250-летию независимости США. Об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.

Я хочу поблагодарить глубокоуважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за прекрасные узбекские беседки (или айваны), подаренные мне по случаю 250-летия независимости нашей страны написал Трамп

Мирзиёев ранее подарил американскому коллеге две беседки, вырезанные из древесины 200-летнего горного ореха. По словам Трампа, они выглядят потрясающе, а узбекские мастера на несколько месяцев оставили семьи и возводили конструкции в сложных погодных условиях. Президент США решил не оставлять подарок себе и передал беседки в общественное пользование. Они установлены в Вашингтоне около приливного бассейна, в парке Западный Потомак.

Трамп выразил уверенность, что беседки будут востребованы для предложений руки и сердца, дипломатических приемов и фотосессий в период цветения сакуры.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подарил Трампу кресло с инкрустацией из янтаря. Он приезжал в Вашингтон на торжества по случаю 250-летия Декларации независимости США и 80-летия главы Белого дома. Кроме того, для Трампа изготовили эксклюзивный золотой перстень с 321 бриллиантом.

США отметили 250-летие подписания Декларации независимости 4 июля.