Москва25 нояВести.Президент США Дональд Трамп принял участие в традиционной церемонии помилования индеек, которая проходит в Белом доме незадолго до Дня благодарения и остался не в восторге от кличек помилованных им птиц.
Запись трансляции мероприятия опубликована в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.
Помилованные индейки носят клички Свобода и Перышко (англ. Freedom и Feathers). Американский лидер заявил, что встречал более удачные варианты.
Я слышал клички и получше. Какие-то странноватыесказал Трамп
О предстоящем помиловании Свободы и Перышка в Белом доме сообщили в ночь на 24 ноября. Птиц вырастили фермеры из штата Западная Вирджиния. Клички для индеек определили путем онлайн-голосования.
День благодарения в Соединенных Штатах выпадает на последний четверг ноября. В 2026 году американцы отметят праздник 26 ноября.