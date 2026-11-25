Трамп назвал странными клички помилованных им на День благодарения индеек

"Какие-то странноватые": Трампа не впечатлили клички помилованных им индеек Трамп назвал странными клички помилованных им на День благодарения индеек

Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп принял участие в традиционной церемонии помилования индеек, которая проходит в Белом доме незадолго до Дня благодарения и остался не в восторге от кличек помилованных им птиц.

Запись трансляции мероприятия опубликована в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Помилованные индейки носят клички Свобода и Перышко (англ. Freedom и Feathers). Американский лидер заявил, что встречал более удачные варианты.

Я слышал клички и получше. Какие-то странноватые сказал Трамп

О предстоящем помиловании Свободы и Перышка в Белом доме сообщили в ночь на 24 ноября. Птиц вырастили фермеры из штата Западная Вирджиния. Клички для индеек определили путем онлайн-голосования.

День благодарения в Соединенных Штатах выпадает на последний четверг ноября. В 2026 году американцы отметят праздник 26 ноября.