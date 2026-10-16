"Я не сделал ничего плохого": Трамп ответил на вопрос о собственном помиловании

Трамп рассказал, что никогда не думал о собственном помиловании "Я не сделал ничего плохого": Трамп ответил на вопрос о собственном помиловании

Москва16 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не думал о собственном помиловании. По его словам, он не сделал ничего плохого. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Я не думал об этом, потому что я не сделал ничего плохого. Я мог бы помиловать себя в прошлый раз, когда покидал Белый дом сказал Трамп

Глава Белого дома ранее дал большое интервью одному из американских телеканалов, во время которого он сделал ряд заявлений относительно главы киевского режима Владимира Зеленского и рассказал о запрете на продажу союзникам американских боеприпасов.