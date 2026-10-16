Москва16 октВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не думал о собственном помиловании. По его словам, он не сделал ничего плохого. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Я не думал об этом, потому что я не сделал ничего плохого. Я мог бы помиловать себя в прошлый раз, когда покидал Белый домсказал Трамп
Глава Белого дома ранее дал большое интервью одному из американских телеканалов, во время которого он сделал ряд заявлений относительно главы киевского режима Владимира Зеленского и рассказал о запрете на продажу союзникам американских боеприпасов.