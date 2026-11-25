Трамп публично поблагодарил свою супругу за миротворческие усилия по Украине

“Ты проделала огромную работу”: Трамп поблагодарил жену за миротворческие усилия Трамп публично поблагодарил свою супругу за миротворческие усилия по Украине

Москва25 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп на традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения сказал "спасибо" своей жене - первой леди США - Мелании Трамп за миротворческие усилия по Украине.

Запись трансляции мероприятия опубликована в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Я хочу поблагодарить тебя от всей нашей страны, ты проделала фантастическую работу. Спасибо, дорогая подчеркнул Трамп

В конце октября при содействии первой леди США Москва и Киев согласились на прекращение огня в Алешках для обеспечения проведения гуманитарной операции: местным жителям раздали несколько десятков тонн гумпомощи, а все изъявившие желание смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.

Ранее Мелания Трамп заявила, что лучшим подарком на Рождество для нее будет перемирие на Украине.