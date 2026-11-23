Москва23 нояВести.Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что американская сторона ведет работу над локальным прекращением огня на Украине в гуманитарных целях.
Мы работаем над этимсказала первая леди США в ответ на вопрос журналистов о возможном перемирии Москвы и Киева
Ранее Мелания выразила надежду на то, что России и Украине удастся договориться об еще одном прекращении огня до Рождества.
В октябре при содействии жены Трампа была организована гуманитарная операция в Алешках Херсонской области.