Мелания Трамп: идет работа над локальными перемириями на Украине

Мелания Трамп заявила о подготовке локальных перемирий на Украине Мелания Трамп: идет работа над локальными перемириями на Украине

Москва23 ноя Вести.Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что американская сторона ведет работу над локальным прекращением огня на Украине в гуманитарных целях.

Мы работаем над этим сказала первая леди США в ответ на вопрос журналистов о возможном перемирии Москвы и Киева

Ранее Мелания выразила надежду на то, что России и Украине удастся договориться об еще одном прекращении огня до Рождества.

В октябре при содействии жены Трампа была организована гуманитарная операция в Алешках Херсонской области.