Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения В США состоится помилование индеек в честь Дня благодарения

Москва24 ноя Вести.Президент Дональд Трамп помилует двух индеек в честь предстоящего Дня благодарения, сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

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В резиденции президента США рассказали, что имена для птиц выбрали путем онлайн-голосования.

Церемония помилования состоится 24 ноября, а сам праздник в этом году будут отмечать 26 ноября. Впервые гуманное решение по отношению к двум индейкам ввел президент США Гарри Трумэн еще в 1947 году, когда Национальная федерация производителей индеек подарила ему птицу. Однако официальный ритуал помилования появился лишь в 1989 году при президенте Джордже Буше - старшем.

По традиции, перед помилованием индейки проводят ночь в роскошном отеле с видом на резиденцию главы США. В этом году для них устроили поистине дворцовый прием - расстелили красную дорожку и организовали фотосессию.

День благодарения – национальный праздник, который американцы отмечают ежегодно в четвертый четверг ноября. Обычно с этого дня начинается время рождественских и новогодних торжеств.