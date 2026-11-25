Москва25 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп защитил министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина, который ранее подвергся жесткой критике со стороны коллег.

Он хорошо работает. Это неблагодарная работа. Он хороший человек. Он очень упорно работает заявил глава Белого дома в интервью американской газете New York Post

Ранее в эфире телеканала Fox News Маркуэйн Маллин допустил, что применение технологий искусственного интеллекта могло могло привести к масштабным сбоям в работе компьютерных сетей. Из-за них в стране произошли нарушения в работе крупных банков и в авиасообщении.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер запретил Маллину давать интервью телеканалам. По сведениям издания, некоторые члены вашингтонской администрации выступают за его отставку, поскольку считают недостаточно жестким его подход к борьбе с нелегальной миграцией.