WSJ: главе МВБ США запретили общаться со СМИ из-за слов о связи сбоев с ИИ

Главе МВБ США Маллину запретили давать телеинтервью WSJ: главе МВБ США запретили общаться со СМИ из-за слов о связи сбоев с ИИ

Москва22 ноя Вести.Руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил главе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Маркуэйну Маллину давать телеинтервью после его слов о возможной связи недавних крупных технологических сбоев в стране с искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Стивен Миллер на этой неделе приказал Маллину прекратить появляться на телевидении после того, как Маллин в программе Шона Хэннити на Fox News высказал предположение, что некоторые сбои могут быть связаны с искусственным интеллектом сказано в публикации

Тем не менее вопреки рекомендациям некоторых советников, Маллин отправился в поездку по трем странам Ближнего Востока.

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При этом, по информации источников, Миллер никогда не хотел, чтобы Маллин занимал пост главы Министерства внутренней безопасности.

Клиенты ряда крупнейших банков США столкнулись 16 ноября с перебоями в работе банковских услуг и приложений. В основном, проблемы возникли с отображением баланса на счетах и проведением операций.

Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) вышла из строя 17 ноября.

Кроме того, в США произошла повторная задержка рейсов. Речь идет о сбоях в работе IT-системы авиакомпании United Airlines.

Сбой в работе авиадиспетчерских служб США затронул 13-14 ноября более 3 тыс. находящихся в воздухе самолетов.

Глава Нацразведки США Джей Клейтон заявил, что серия недавних крупных технических сбоев в США не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства. Многие компьютерные системы в США устарели и стали уязвимыми.