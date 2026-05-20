Москва20 маяВести.После окончания своего президентского срока в США Дональд Трамп мог бы попробовать избраться на пост премьер-министра Израиля. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами.

Трамп считает, что его кандидатуру поддержит народ Израиля.

Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%​​​. Я мог бы попробовать избраться на пост премьер-министра

заявил президент

В апреле Трамп также заявлял, что может в будущем возглавить Венесуэлу. Однако он отметил, что сначала должен выучить испанский язык.