Москва5 апрВести.Трое погибли и еще несколько человек пострадали при обрушении дерева из-за сильного ветра на севере Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла 5 апреля в лесу неподалеку от города Фленсбург. Рядом находился автобус, принадлежащий детскому учреждению. По данным издания, 30-метровое дерево упало, когда дети и взрослые по традиции искали пасхальные яйца. В результате пострадали три человека и еще несколько получили серьезные травмы.
Среди погибших – 16-летний подросток, 21-летняя мать и их десятимесячная дочь. Ребенок был доставлен на спасательном вертолете в больницу в Киле с опасными для жизни травмами. Там он скончался от полученных травмговорится в публикации
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. На севере Германии объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что в Германии закончились яйца из-за птичьего гриппа перед католической Пасхой.