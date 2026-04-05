Три человека погибли при обрушении дерева в католическую Пасху в Германии

Москва5 апр Вести.Трое погибли и еще несколько человек пострадали при обрушении дерева из-за сильного ветра на севере Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 5 апреля в лесу неподалеку от города Фленсбург. Рядом находился автобус, принадлежащий детскому учреждению. По данным издания, 30-метровое дерево упало, когда дети и взрослые по традиции искали пасхальные яйца. В результате пострадали три человека и еще несколько получили серьезные травмы.

Среди погибших – 16-летний подросток, 21-летняя мать и их десятимесячная дочь. Ребенок был доставлен на спасательном вертолете в больницу в Киле с опасными для жизни травмами. Там он скончался от полученных травм говорится в публикации

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. На севере Германии объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Германии закончились яйца из-за птичьего гриппа перед католической Пасхой.