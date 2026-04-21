Турчак заявил о функционировании алкогольных "наливаек" после введения запрета На Алтае продолжают работать круглосуточные точки продажи алкоголя

Москва21 апр Вести.В Республике Алтай продолжают работать расположенные в многоквартирных домах магазины и бары, которые торгуют алкоголем в круглосуточном режиме, несмотря на введенный в регионе запрет. Об этом на заседании правительства региона сообщил глава республики Андрей Турчак.

Владельцам торговых точек общепита удается обходить ограничения. Для этого они оформляют бизнес как общепит с минимальным меню, отметил он.

Многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района написал Турчак в своем канале "МАКС"

На самом деле в таких заведениях нет никакой кухни, продается только алкоголь. Глава региона заявил, что необходимо повторно проверить подобные заведения на предмет нарушений.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в Республике Алтай ввели ряд запретов на торговлю алкоголем. Речь идет о магазинах в многоквартирных домах, продаже в воскресенье и праздничные дни. Полностью запрещена работа алкомаркетов вблизи детских садов и школ.

