Москва5 маяВести.Власти Санкт-Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах по примеру Вологодской области, заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, опыт Вологодской области пока неоднозначен, уменьшения употребления алкоголя в регионе нет, стало меньше точек им торгующих.
Пока задач по закрытию или сокращению времени продажи алкоголя перед нами не стоитуточнил Бельский
Он подчеркнул, что в Северной столице пристально следят за опытом регионов страны по ограничению продажи спиртного.