Власти Петербурга не планируют ограничения для магазинов по продаже алкоголя

В Петербурге не планируют вводить ограничения на продажу спиртного Власти Петербурга не планируют ограничения для магазинов по продаже алкоголя

Москва5 мая Вести.Власти Санкт-Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах по примеру Вологодской области, заявил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, опыт Вологодской области пока неоднозначен, уменьшения употребления алкоголя в регионе нет, стало меньше точек им торгующих.

Пока задач по закрытию или сокращению времени продажи алкоголя перед нами не стоит уточнил Бельский

Он подчеркнул, что в Северной столице пристально следят за опытом регионов страны по ограничению продажи спиртного.