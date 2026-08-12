Отдыхающий на Кубани мужчина запустил салют в момент атаки БПЛА

Турист из Тамбова запустил салют под Геленджиком во время атаки БПЛА Отдыхающий на Кубани мужчина запустил салют в момент атаки БПЛА

Москва12 авг Вести.Житель Тамбова запустил салют во время атаки украинских беспилотников в поселке Кабардинка Краснодарского края. Об этом рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Он отметил, что мужчину нашли.

Вопиющий случай этой тяжелой ночью произошел в Кабардинке. Во время атаки беспилотниками гость из Тамбова посчитал возможным запустить салют написал он в своем канале в MAX

После идентификации мужчины его доставили в отделение полиции. Он был привлечен к административной ответственности.

Турист публично принес свои извинения.