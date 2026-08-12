Москва12 авгВести.Житель Тамбова запустил салют во время атаки украинских беспилотников в поселке Кабардинка Краснодарского края. Об этом рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов.
Он отметил, что мужчину нашли.
Вопиющий случай этой тяжелой ночью произошел в Кабардинке. Во время атаки беспилотниками гость из Тамбова посчитал возможным запустить салютнаписал он в своем канале в MAX
После идентификации мужчины его доставили в отделение полиции. Он был привлечен к административной ответственности.
Турист публично принес свои извинения.