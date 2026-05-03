Москва3 маяВести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о ликвидации крупного ландшафтного пожара у деревни Неелово. Вместе с сотрудниками МЧС его тушили добровольцы АНО "Дружина".
Глава региона отметил, что ветер быстро менял направление, что осложняло работу огнеборцев.
Пламя охватило территорию площадью более 6 квадратных километров и уже вплотную подбиралось к жилым домам и объектам железнодорожной инфраструктурынаписал Ведерников в мессенджере MAX
По его словам, пламя удалось остановить и отстоять железнодорожный семафор и релейный шкаф – оборудование, которое необходимо для безопасного движения поездов на этом участке.
Глава региона уточнил, что открытое горение ликвидировано, пострадавших среди населения нет.