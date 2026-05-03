В Псковской области потушен крупный пожар около железной дороги

У железной дороги под Псковом ликвидирован крупный пожар В Псковской области потушен крупный пожар около железной дороги

Москва3 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о ликвидации крупного ландшафтного пожара у деревни Неелово. Вместе с сотрудниками МЧС его тушили добровольцы АНО "Дружина".

Глава региона отметил, что ветер быстро менял направление, что осложняло работу огнеборцев.

Пламя охватило территорию площадью более 6 квадратных километров и уже вплотную подбиралось к жилым домам и объектам железнодорожной инфраструктуры написал Ведерников в мессенджере MAX

По его словам, пламя удалось остановить и отстоять железнодорожный семафор и релейный шкаф – оборудование, которое необходимо для безопасного движения поездов на этом участке.

Глава региона уточнил, что открытое горение ликвидировано, пострадавших среди населения нет.