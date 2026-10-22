Москва22 окт Вести.Столичный аэропорт Внуково завершил плановую учебную эвакуацию для отработки действий всех служб. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Мероприятие проводилось с 15.00 до 16.00 мск.

Плановая учебная эвакуация завершилась. Мероприятие прошло по плану и спокойно. Эвакуация была частичной. Цель мероприятия — отработка действий служб аэропорта говорится в сообщении

В пресс-службе Внуково уточнили, что эвакуируемых изображали сотрудники аэропорта, пассажиров к учениям не привлекали.