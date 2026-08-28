Москва28 авгВести.В течение 28 августа 82 задержанных на вылет в столичном аэропорту Внуково авиарейсов отправлены в города назначения, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что за последние сутки сотрудникам Внуково и авиаперевозчиков удалось максимально нивелировать последствия ограничений на использование воздушного пространства.
У нас было 82 задержанных на вылет рейсов. Все они отправлены в аэропорты назначения. Сейчас задержек на вылет кратно меньше, многочасовых среди них нетсказано в сообщении
В пресс-службе добавили, что сейчас аэропорт работает штатно и готова к вечернему пику в конце рабочей недели.