Аэропорт Внуково: 82 задержанных на вылет рейса отправлены в города назначения

Из Внуково вылетели 82 задержанных рейса Аэропорт Внуково: 82 задержанных на вылет рейса отправлены в города назначения

Москва28 авг Вести.В течение 28 августа 82 задержанных на вылет в столичном аэропорту Внуково авиарейсов отправлены в города назначения, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что за последние сутки сотрудникам Внуково и авиаперевозчиков удалось максимально нивелировать последствия ограничений на использование воздушного пространства.

У нас было 82 задержанных на вылет рейсов. Все они отправлены в аэропорты назначения. Сейчас задержек на вылет кратно меньше, многочасовых среди них нет сказано в сообщении

В пресс-службе добавили, что сейчас аэропорт работает штатно и готова к вечернему пику в конце рабочей недели.