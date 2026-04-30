Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО

Учитель математики из Дагестана отправился в зону СВО и отказался покидать ее Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО

Москва30 апр Вести.Действующий депутат, учитель математики и физики из Республики Дагестан отправился в зону проведения спецоперации и отказывается покидать ее. Об этом рассказал председатель Народного собрания региона Заур Аскендеров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Аскендерова, в спецоперации приняла участие уже четверть действующих депутатов Народного собрания Дагестана. Один из них – педагог, который пока не собирается возвращаться домой.

Он учитель математики и физики... У меня был к нему вопрос, он пошел с первого дня: "Какой мотив?" Знаете, говорит: "Я поехал сюда с гуманитарной помощью и увидел там откровенный фашизм, на той стороне... Увидел настоящий фашизм и не мог этого допустить, чтобы он попал сюда" сказал он

В ответ российский лидер попросил передать бойцу привет. Глава государства также отметил мужество дагестанцев, которые участвуют в СВО.