Москва2 маяВести.Более ста детей из пострадавшего от рекордного наводнения Дагестана приехали во Владикавказ на обучение, сообщает ИС "Вести".
Из-за последствий стихии дети пока не могут учиться дома. В Северной Осетии школьникам организовали учебный процесс и составили насыщенную культурную программу.
Все команды Министерства образования подключены, чтобы дни пребывания в Северной Осетии они запомнили и каждый ребенок уехал с положительными впечатлениями. И обязательно захотел вернуться к намотметила министр образования РСО-Алания Элла Алибекова
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, как республика восстанавливается после паводков.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин в случае перехода на пост главы республики продолжит то, что было сделано Сергеем Меликовым и предшественниками.