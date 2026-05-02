Дети из пострадавшего Дагестана будут учиться во Владикавказе

Более ста детей из пострадавшего Дагестана приехали во Владикавказ Дети из пострадавшего Дагестана будут учиться во Владикавказе

Москва2 мая Вести.Более ста детей из пострадавшего от рекордного наводнения Дагестана приехали во Владикавказ на обучение, сообщает ИС "Вести".

Из-за последствий стихии дети пока не могут учиться дома. В Северной Осетии школьникам организовали учебный процесс и составили насыщенную культурную программу.

Все команды Министерства образования подключены, чтобы дни пребывания в Северной Осетии они запомнили и каждый ребенок уехал с положительными впечатлениями. И обязательно захотел вернуться к нам отметила министр образования РСО-Алания Элла Алибекова

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, как республика восстанавливается после паводков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин в случае перехода на пост главы республики продолжит то, что было сделано Сергеем Меликовым и предшественниками.