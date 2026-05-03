Москва3 маяВести.За 2025 год музыкальный лейбл Self Made Music, принадлежащий покинувшему РФ музыканту Артему Умрихину, известному под псевдонимом Artik, завершил год с высокими показателями прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, еще в 2024 году у лейбла фиксировался убыток в размере 3 млн рублей, а уже в 2025-м чистая прибыль компании составила 10,9 млн рублей. Юридическая компания, второй бизнес российский бизнес Умрихина, завершила 2025 год убытком в 1 млн рублей.
Artik поправил свой российский бизнес и снова стал зарабатывать миллионы в нашей стране. Даже если одна контора уходит в минус, вторая покрывает все потериговорится в сообщении