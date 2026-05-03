Уехавший из России Artik заработал здесь почти 11 млн рублей Shot: прибыль компании покинувшего РФ Artik достигла 10,9 млн рублей

Москва3 мая Вести.За 2025 год музыкальный лейбл Self Made Music, принадлежащий покинувшему РФ музыканту Артему Умрихину, известному под псевдонимом Artik, завершил год с высокими показателями прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, еще в 2024 году у лейбла фиксировался убыток в размере 3 млн рублей, а уже в 2025-м чистая прибыль компании составила 10,9 млн рублей. Юридическая компания, второй бизнес российский бизнес Умрихина, завершила 2025 год убытком в 1 млн рублей.