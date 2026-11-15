Уголовное дело возбуждено после попытки пассажира захватить самолет в Волгограде

Уголовное дело об угрозе захвата самолета возбуждено в Волгограде Уголовное дело возбуждено после попытки пассажира захватить самолет в Волгограде

Москва15 ноя Вести.СК возбудил уголовное дело после попытки пассажира захватить самолет в аэропорту Волгограда. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по информации, распространенной в СМИ, о задержке рейса из-за угрозы захвата воздушного судна говорится в сообщении

По данным следствия, 40-летний мужчина, находясь в самолете, который готовился к вылету в Москву, угрожал захватить воздушное судно. Его действия квалифицируются по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).