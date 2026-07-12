Москва12 июл Вести.На территории Тамбовской области объявлена опасность атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Тамбовской области в 21.28 по московскому времени.

"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 21.26 12.07.2026 Соблюдайте спокойствие! сказано в сообщении

При встрече с дроном ВСУ необходимо покинуть опасную зону - укрыться в здании, под деревом, зайти в подъезд, паркинг или подземный переход, а также предупредить о возможной опасности других граждан и сообщить о БПЛА по номеру 112.