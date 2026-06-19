На Камчатке отменили угрозу цунами после серии подземных толчков

Угрозу цунами отменили на Камчатке На Камчатке отменили угрозу цунами после серии подземных толчков

Москва19 июн Вести.МЧС отменило угрозу цунами в Камчатском крае после нескольких подземных толчков, подхода волн к Петропавловску-Камчатскому не зафиксировано, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что вечером 19 июня на Камчатке произошла серия ощутимых землетрясений магнитудой от 5,5 до 6,3.

В 20.23 дан отбой угрозы цунами. Подхода волн к берегам Камчатского края не зафиксировано сказано в сообщении МЧС

О возможном подходе волны предупреждали жителей Петропавловска-Камчатского, поселка Усть-Камчатск и села Никольского Алеутского округа.