Москва26 сенВести.Украинские боевики ударили по автозаправочной станции (АЗС) и магазину в Брянской области, в результате террористической агрессии пострадали 2 человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Противник атаковал АЗС в поселке Климово. Пострадал местный житель. Он находился на территории заправочной станции. Еще один удар ВСУ нанесли по магазину в поселке Белая Березка ... Ранение получила местная жительницанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.