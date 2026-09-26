Боевики ВСУ ударили по магазину и АЗС под Брянском — пострадали 2 человека

Украинские боевики атаковали АЗС и магазин в Брянской области, пострадали люди Боевики ВСУ ударили по магазину и АЗС под Брянском — пострадали 2 человека

Москва26 сен Вести.Украинские боевики ударили по автозаправочной станции (АЗС) и магазину в Брянской области, в результате террористической агрессии пострадали 2 человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Противник атаковал АЗС в поселке Климово. Пострадал местный житель. Он находился на территории заправочной станции. Еще один удар ВСУ нанесли по магазину в поселке Белая Березка ... Ранение получила местная жительница написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.