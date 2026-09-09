Два человека пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал АЗС в Брянской области, ранены двое Два человека пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Москва9 сен Вести.Украинский БПЛА ударил по АЗС в поселке Белевица Погарского Брянской области. В рензультате ранения получили два человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В поселке Белевица Погарского дрон атаковал автозаправочную станцию. В результате ранения получили двое местных жителей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Также противник атаковал два предприятия в Стародубе и возле села Брахлов. Там пострадали четверо.