Москва9 сенВести.Украинский БПЛА ударил по АЗС в поселке Белевица Погарского Брянской области. В рензультате ранения получили два человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В поселке Белевица Погарского дрон атаковал автозаправочную станцию. В результате ранения получили двое местных жителей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Также противник атаковал два предприятия в Стародубе и возле села Брахлов. Там пострадали четверо.