На уборку улиц Оренбурга вышли рабочие из Сенегала

Улицы Оренбурга начали убирать сенегальцы На уборку улиц Оренбурга вышли рабочие из Сенегала

Москва28 апр Вести.К уборке улиц в Оренбурге приступили рабочие из Сенегала, сообщает ГТРК "Оренбург".

Иностранные специалисты трудятся в составе бригад местного коммунального предприятия "Комсервис".

Контракт сенегальцы заключили до конца нынешнего года, зарплата у них – около 55 тысяч рублей.

Пока трудоустроены 10 человек. Как ожидается, еще 60 приедут после оформления необходимых документов.

Привлечь иностранцев к уборке улиц мэрия областного центра была вынуждена из‑за нехватки местной рабочей силы, отмечает ГТРК "Оренбург".