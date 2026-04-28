Москва28 апрВести.К уборке улиц в Оренбурге приступили рабочие из Сенегала, сообщает ГТРК "Оренбург".
Иностранные специалисты трудятся в составе бригад местного коммунального предприятия "Комсервис".
Контракт сенегальцы заключили до конца нынешнего года, зарплата у них – около 55 тысяч рублей.
Пока трудоустроены 10 человек. Как ожидается, еще 60 приедут после оформления необходимых документов.
Привлечь иностранцев к уборке улиц мэрия областного центра была вынуждена из‑за нехватки местной рабочей силы, отмечает ГТРК "Оренбург".