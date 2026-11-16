Москва16 ноя Вести.Автогонщик Александр Квашнин скончался сегодня на 53-м году жизни. Об этом сообщили в Российской Автомобильной Федерации.

Сегодня на 53-м году жизни не стало Александра Квашнина, чемпиона Европы по кроссу 2010 года, многократного победителя и призера гонок чемпионата и Кубка Европы по кроссу, многократного чемпиона и призера соревнований в России, мастера спорта говорится в сообщении федерации

Главным достижением Квашнина стал титул чемпиона Европы в 2010 году в классе TouringAutocross, также известном как "Дивизион 1", за рулем Renault Clio. Кроме этого, гонщик неоднократно становился призером соревнований по ралли-кроссу.