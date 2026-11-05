Чемпион "Формулы-1" Алан Джонс ушел из жизни в возрасте 80 лет

Чемпион "Формулы-1" Алан Джонс умер в возрасте 80 лет Чемпион "Формулы-1" Алан Джонс ушел из жизни в возрасте 80 лет

Москва5 ноя Вести.В Австралии на 81-м году жизни скончался автогонщик Алан Джонс. О его смерти сообщили в Федерации автоспорта Австралии (Motorsport Australia).

В публикации отмечается, что он ушел из жизни в четверг после непродолжительной болезни.

Алан Джонс был одной из самых значимых фигур в истории австралийского автоспорта, его достижениями на мировой арене гордится наша страна приводятся слова главы Motorsport Australia Эндрю Фрейзера

За десять сезонов в "Формуле-1" Джонс добился выдающихся результатов: в 1980 году он завоевал чемпионский титул с командой "Уильямс", став вторым австралийцем после Джека Брэбема, кому покорилась эта вершина. За свою карьеру он одержал 12 побед на этапах чемпионата мира.