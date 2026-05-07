Москва7 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать столицу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Публикация появилась в 18.07 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего 7 мая в столичном регионе военнослужащие ВС РФ уничтожили 55 вражеских БПЛА.
Из-за вводимых ограничений в воздушном пространстве в московских аэропортах были задержаны или отменены рейсы. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.