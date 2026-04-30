Москва30 апрВести.На Урале ищут настоятеля храма из села Губернское Челябинской области, который был приговорен к 10 годам колонии за убийство односельчанина. После оглашения приговора он ушел на СВО и пропал без вести. Об этом сообщает РИА Новости.
В октябре 2024 года Игорь Ефремов поссорился с односельчанином во время совместного распития спиртных напитков. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину. Потерпевший скончался на месте преступления.
В сентябре 2025 года суд приговорил Ефремова к 10 годам колонии строгого режима. Однако после вынесения приговора фигурант заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.
Пропал там в конце ноября 2025 годасказал собеседник агентства
30 апреля 2026 года Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвоката Ефремова об отмене приговора, оставив приговор районного суда без изменения.