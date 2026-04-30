Священник с Урала, осужденный на 10 лет за убийство, ушел на СВО и пропал

Уральский священник, осужденный на 10 лет колонии за убийство, пропал в зоне СВО Священник с Урала, осужденный на 10 лет за убийство, ушел на СВО и пропал

Москва30 апр Вести.На Урале ищут настоятеля храма из села Губернское Челябинской области, который был приговорен к 10 годам колонии за убийство односельчанина. После оглашения приговора он ушел на СВО и пропал без вести. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года Игорь Ефремов поссорился с односельчанином во время совместного распития спиртных напитков. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину. Потерпевший скончался на месте преступления.

В сентябре 2025 года суд приговорил Ефремова к 10 годам колонии строгого режима. Однако после вынесения приговора фигурант заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Пропал там в конце ноября 2025 года сказал собеседник агентства

30 апреля 2026 года Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвоката Ефремова об отмене приговора, оставив приговор районного суда без изменения.