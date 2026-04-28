Москва28 апр Вести.Бывший помощник политика Владимира Жириновского Александр Сафонов сейчас командует отделением на константиновском направлении специальной военной операции. В интервью ИС "Вести" он рассказал о причинах, побудивших его идти на фронт добровольцем, и о главном пророчестве своего бывшего шефа.

Сейчас Александр Сафонов - позывной Дервиш - сержант, командир отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона.

Владимир Вольфович Жириновский называл службу в армии одной из причин формирования его бойцовского характера и тем фактором, который сформировал его как личность. Безусловно, здесь он оказался прав, потому что сложность выполнения задач, нацеленность на результат, дисциплина - все это, особенно в условиях СВО, позволяет сформироваться железному характеру. Поэтому, как он говорил молодым людям, в тихой гавани хорошим моряком не станешь - нужно искать испытания. И вот эти его слова и патриотизм стали причиной, по которой я заключил контракт еще весной 2023 года рассказал Сафонов

Главным предсказанием Жириновского его бывший помощник считает пророчество о победе России в украинском конфликте.

Пытаются люди у меня выведать какой-нибудь секрет, но я говорю: все он сказал в интервью, ничего нового, смотрите. Самое главное его предсказание - это то, что наша страна обязательно победит благодаря самоотверженности и характеру жителей, всех граждан Российской Федерации. Так было и в Великую Отечественную войну, так будет и сейчас, и так будет всегда в будущем сказал он

Один из первых сбывшихся прогнозов основателя ЛДПР Владимира Жириновского – события Крымской весны, напомнил ранее в интервью ИС "Вести" нынешний лидер партии Леонид Слуцкий.

25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет.