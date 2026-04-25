Москва25 апрВести.Помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, получивший известность благодаря мему "Сафонов, оплатить!", отправился освобождать Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказал Сафонов, он стал участником специальной военной операции по совету самого Владимира Вольфовича, который отмечал, что бойцовский характер воспитывается только в армии.
В настоящий момент военнослужащий принимает участие в интенсивных боях за Константиновку – критически важный укрепрайон украинской армии.
Боец отмечает, что Жириновского на фронте уважают и часто вспоминают, особенно его предсказания.
Даже в завирусившихся видео с предсказаниями он всегда говорил о том, что Россия победит, поэтому мы в этом не сомневаемсяподчеркнул Сафонов
Известный ролик из аптеки с фразой "Сафонов, оплатить!" был снят еще в 2014 году, но популярность обрел спустя несколько лет.
Ранее режиссер Михалков объяснил, чем Жириновский привлекал людей.