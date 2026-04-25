SHOT: помощник Жириновского из мема "Сафонов, оплатить!" сражается в зоне СВО SHOT: помощник Жириновского из мема "Сафонов, оплатить!" воюет в зоне СВО

Москва25 апр Вести.Помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, получивший известность благодаря мему "Сафонов, оплатить!", отправился освобождать Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказал Сафонов, он стал участником специальной военной операции по совету самого Владимира Вольфовича, который отмечал, что бойцовский характер воспитывается только в армии.

В настоящий момент военнослужащий принимает участие в интенсивных боях за Константиновку – критически важный укрепрайон украинской армии.

Боец отмечает, что Жириновского на фронте уважают и часто вспоминают, особенно его предсказания.

Даже в завирусившихся видео с предсказаниями он всегда говорил о том, что Россия победит, поэтому мы в этом не сомневаемся подчеркнул Сафонов

Известный ролик из аптеки с фразой "Сафонов, оплатить!" был снят еще в 2014 году, но популярность обрел спустя несколько лет.

Ранее режиссер Михалков объяснил, чем Жириновский привлекал людей.