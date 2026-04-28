Бывший помощник Жириновского рассказал, чем занимается в зоне СВО Бывший помощник Жириновского Сафонов: моя история на СВО не уникальна

Москва28 апр Вести.Бывший помощник политика Владимира Жириновского Александр Сафонов, ушедший на фронт добровольцем, не считает свою историю уникальной. Об этом и о выполняемых им боевых задачах он рассказал в интервью ИС "Вести".

Сейчас сержант Сафонов - позывной Дервиш - командует отделением взвода обеспечения мотострелкового батальона на константиновском направлении специальной военной операции. Все сослуживцы, по его словам, верят в победу ВС РФ.

Здесь у нас легких задач нет, но батальон опытный благодаря огромному боевому опыту, приобретенному еще на херсонском направлении. Все верят в успех. Разные абсолютно люди здесь находятся, разных специальностей - и строители, и учителя, и айтишники, и государственные служащие. Поэтому моя история - она не какая-то уникальная. Все хотят помочь Родине, все хотят победить рассказал Александр Сафонов

Контракт с Минобороны он заключил весной 2023 года, выполнив с тех пор немало боевых задач.

Задач было много, всего и не расскажешь. Вытаскивали машину из песка под минометным обстрелом, и бревна таскали, бегая от "птиц" возле Днепра. И под танковым обстрелом были, и километры "полевки" таскали. Сейчас я по должности командир отделения, звание - сержант. Много у меня функций, в основном выполняю сейчас старшинские. Но штурмовиком никогда не был - это уже в прессе додумали, мне чужой славы не надо. Нахожусь в городе Артемовск или Бахмут. Батальон ведет бой на константиновском направлении сообщил Сафонов

Успех на фронте, по его словам, существенно зависит от противодействия беспилотникам противника.

Дроны, конечно, изменили в целом войну очень сильно. Основные действия разворачиваются вокруг перекрытия логистических цепочек, и наша задача - помешать противнику это сделать. Многие считают, что это лотерея, но на самом деле здесь больше математика. Нужно правильно составлять маршруты, менять время выдвижения, обращать внимание на наибольшую концентрацию БПЛА противника в воздухе, и тем самым повышать свои шансы на успех рассказал он

Также в интервью ИС "Вести" Александр Сафонов рассказал о главном пророчестве Жириновского - победе России в нынешнем конфликте.