Грузовик, устроивший массовое ДТП на МКАД, ехал с перевесом в 15 тонн

Устроивший массовое ДТП на МКАД самосвал ехал с перевесом в 15 тонн Грузовик, устроивший массовое ДТП на МКАД, ехал с перевесом в 15 тонн

Москва4 мая Вести.Грузовой автомобиль, который врезался в 13 автомобилей на 41-м километре МКАД, ехал с перевесом в 15 тонн при допустимой массе в 25 тонн. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Взвешивание показало, что вес грузовика составил более 40 тонн.

Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40840 кг) сказано в сообщении

Авария произошла утром 4 мая на юго-западном участке МКАД. Водитель "Камаза" 1992 года рождения врезался в 13 автомобилей. Предварительно установлено, что у самосвала отказали тормоза. Четыре человека пострадали.