Отказ тормозов у самосвала стал причиной массового ДТП на МКАД

Причиной массового ДТП на МКАД стал отказ тормозов у грузовика Отказ тормозов у самосвала стал причиной массового ДТП на МКАД

Москва4 мая Вести.Предварительной причиной ДТП с участием 14 автомобилей на юго-западе Москвы стал отказ тормозов у "Камаза", сообщили в столичном дептрансе.

По последним данным, в результате аварии погибших нет.

В ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что обстоятельства, в том числе вопрос прохождения техосмотра автомобиля, будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время уже переданы данные для аннулирования пропуска.