Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Пензы и Саратова разрешили полеты Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и выпуск самолетов

Москва28 авг Вести.Аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) возобновили полноценное обслуживание авиарейсов после перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности в авиагаванях вводились на фоне объявленной в регионах беспилотной опасности.

Ночью 28 августа в Пензенской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.