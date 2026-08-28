Москва28 авгВести.Аэропорты Пензы и Саратова (Гагарин) возобновили полноценное обслуживание авиарейсов после перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовпоясняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности в авиагаванях вводились на фоне объявленной в регионах беспилотной опасности.
Ночью 28 августа в Пензенской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.