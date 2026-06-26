Москва26 июн Вести.Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Пскова на фоне объявленной в регионе опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как пояснила пресс-служба ведомства, решение принято в целях безопасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в официальном канале "Говорит Росавиация" на платформе MAX

Согласно актуальным данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на территории Псковской области в настоящее время действует режим беспилотной опасности.