Москва24 июлВести.На территории Псковской области введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствиеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 24 июля Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пскова.