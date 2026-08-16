Москва16 авг Вести.В Белогорске Амурской области 15 августа загорелся частный жилой дом. После ликвидации пожара найдены тела двух погибших, сообщает МЧС по Амурской области.

Пожар на 144 квадратных метрах потушили три боевых расчета, в том числе два — от МЧС России. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших мужчин 1970 и 1956 годов рождения.

Глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал об обстоятельствах гибели в своем МАХ-канале.

К жителю Белогорска приехал родной брат из Благовещенска, вместе работали по дому. Когда возник пожар (причины ещё устанавливаются), самостоятельно вышли из дома, открыли ворота для пожарных машин. По словам соседей, один из них решил вернуться в дом за паспортом и телефоном. Когда он долго не возвращался, брат пошел за ним