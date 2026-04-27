Москва27 апрВести.В городе Арзамас Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки, сообщает региональный главк СК России.
По версии следствия, 25 апреля текущего года в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел, причинив школьнице телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествияотмечается в публикации ведомства в Telegram-канале
Следователь СК России провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей, назначил необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Установление обстоятельств гибели ребенка взяла на контроль прокуратура Нижегородской области. На место происшествия выезжал Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров.
Надзорный орган контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает ведомство в мессенджере MAX.