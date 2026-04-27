Москва27 апр Вести.В городе Арзамас Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки, сообщает региональный главк СК России.

По версии следствия, 25 апреля текущего года в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием в салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел, причинив школьнице телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия