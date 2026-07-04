Дело возбудили после гибели девочки во время урагана под Нижним Новгородом

По факту гибели девочки во время урагана в Арзамасе возбудили дело Дело возбудили после гибели девочки во время урагана под Нижним Новгородом

Москва4 июл Вести.В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетней девочки во время урагана. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, днем 4 июля в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа произошло обрушение стены, в результате чего пятилетняя девочка получила травмы и погибла на месте происшествия.

Следователем следственного отдела по городу Арзамас следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.