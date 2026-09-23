Москва23 сенВести.Интенсивность атак ВСУ на территорию Курской области начала расти с конца августа и усилилась в сентябре. Об этом ТАСС сообщил замкомандира роты МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" с позывным Арон.
По его словам, одним из изменений стало увеличение числа ударов в дневное время.
Если раньше противник запускал свои беспилотники в основном в ночное время, то сейчас они летят и днемрассказал Арон
Собеседник агентства также заявил, что с начала сентября участились удары по гражданскому населению региона.
Накануне власти Курской области сообщили, что украинские боевики целенаправленно атаковали места скопления мирных граждан. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.